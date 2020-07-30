РИАМО - 30 июл. Число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, выросло в Подмосковье в 2020 году и превысило 700 человек, это является заслугой учителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Основной период сдачи ЕГЭ в стране проходил с 3 июля. «Вторая волна» сдачи экзамена стартует 3 августа.

«Я хотел бы всех учителей поблагодарить. В этом году по литературе, русскому языку, истории мы чуть ли не удвоили количество стобалльников. <...> В 2018 году у нас было отличников по ЕГЭ 530, а сейчас 726», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что это заслуга подмосковных учителей.

Учителя, которые подготовили выпускников, набравших 100 баллов, получат 100 тысяч рублей. Кроме того, по поручению губернатора Подмосковья ученики, набравшие 100 баллов по двум и более предметам, также получат 100 тысяч рублей.