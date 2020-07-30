РИАМО – 30 июл. Циклонический вихрь, находящийся над акваторией Балтийского моря, испортит своими атмосферными фронтами погоду в Москве и Подмосковье с 31 июля по 2 августа, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ночь на пятницу холодные воздушные массы с западными ветрами и дождем остудят воздух до плюс 12-14 градусов, и днем 31 июля уже будет не выше плюс 16-18 градусов», – отмечается в материале.

В ночь на субботу ожидается понижение температуры до плюс 11-13 градусов, прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Максимально воздух 1 августа прогреется до плюс 17-19 градусов.

В воскресенье атмосферное давление вырастет и будет лишь на 1-2 единицы ниже нормы. Облачность рассеется, но это приведет к еще большему понижению температуры: ночью – плюс 9-11 градусов, днем – 17-19 градусов тепла.

С понедельника тепло вернется, и воздух прогреется до 24-26 градусов тепла.