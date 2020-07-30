РИАМО - 30 июл. Шестнадцать новых школ должны открыть в Подмосковье к 1 сентября, еще пять школ начнут работу до конца 2020 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы сдаем 21 школу. Владимир Локтев (министр строительного комплекса Московской области - ред.) отвечает, чтобы 16 школ мы ввели к 1 сентября», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что большое внимание уделили руководителям учебных учреждений, чтобы дети получили хорошее образование. Также важно, чтобы в школах работали кружки, секции.

В 2020 году в рамках реализации национальных проектов в Подмосковье планируют ввести в строй 72 социальных объекта. 34 объекта хотят ввести в эксплуатацию до наступления 1 сентября.