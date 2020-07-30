РИАМО - 30 июл. Около 100 тысяч человек ежедневно посещают подмосковные поликлиники, пока наибольший запрос у пациентов на офтальмологов и неврологов, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Мы уже 100 тысяч в сутки пациентов принимаем в поликлиниках. У нас был значительный интервал между посещениями, чтобы проводить обработку. В ближайшие две недели запрос будет удовлетворен полностью», - сказала Стригункова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что пока наибольший запрос у пациентов на офтальмологов и неврологов.

Ранее Стригункова сообщала, что по результатам ИФА-диагностики у 20,5% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу. Всего в регионе провели более 270 тысяч исследований на антитела к коронавирусу.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Здравоохранение Подмосковья готово ко второй волне коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас готова система здравоохранения (ко второй волне - ред.). Мы зарезервировали порядка 6 тысяч коек, оборудованных ИВЛ. Надеемся, что они не пригодятся», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

- Самое важное о коронавирусе за день

- Москва вышла на минимальный уровень суточного прироста зараженных коронавирусом. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в 10 раз.

- Количество коек для коронавирусных больных сократилось в Москве до 6,5 тысяч. Во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.