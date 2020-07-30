РИАМО - 30 июл. В Подмосковье с начала сентября начнется кампания по вакцинации населения, в этом году планируется привить от гриппа максимальное количество граждан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что вакцинация начнется с начала сентября.
«Мы будем оповещать по почте. Всем будет направлено приглашение на вакцинацию. Через портал госуслуг можно будет получить талон», - заключила министр.
Как ранее отметил Воробьев, появление в августе сертифицированной вакцины от Covid-19 позволит проводить плановую вакцинацию и от этого заболевания.
На сегодняшний день в Московской области сняли почти все ограничения, ранее введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии