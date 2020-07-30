РИАМО - 30 июл. Газопровод повредили на строительной площадке на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На строительной площадке по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43, произошло механическое повреждение газопровода среднего давления диаметром 110 миллиметров, в результате в зоне отключения от газоснабжения оказались семь жилых домов», – сказал Бирюков.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент подачу газа приостановили. На месте инцидента работу ведут аварийные службы.