РИАМО - 30 июл. Ношение масок в общественных местах остается необходимой мерой безопасности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Эпидемия отходит, мы видим уменьшение количества случаев. Порядка 130-140 случаев на прошлой неделе мы фиксируем. До сих пор остаются (в силе - ред.) рекомендации главного санитарного врача, маска крайне важна и обязательна», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что меры дезинфекции войдут в жизнь людей надолго.

На сегодняшний день в Московской области сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. В то же время продолжает действовать масочный режим — маски и перчатки необходимо носить в общественных местах и транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Здравоохранение Подмосковья готово ко второй волне коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас готова система здравоохранения (ко второй волне - ред.). Мы зарезервировали порядка 6 тысяч коек, оборудованных ИВЛ. Надеемся, что они не пригодятся», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

- Самое важное о коронавирусе за день

- Москва вышла на минимальный уровень суточного прироста зараженных коронавирусом. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в 10 раз.

- Количество коек для коронавирусных больных сократилось в Москве до 6,5 тысяч. Во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.