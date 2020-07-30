РИАМО - 30 июл. Тарифы ЖКХ снизят в Подмосковье с 1 августа почти для 1 миллиона жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 1 августа мы смогли снизить тарифы ЖКХ почти для миллиона человек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее губернатор сообщал, что сдержать рост тарифов на ЖКХ удалось благодаря формированию в Подмосковье городских округов.

Кроме того, в Подмосковье во время пандемии коронавируса заморозили тарифы на ряд коммунальных услуг. Жителей ряда территорий освободили от уплаты за вывоз мусора.