РИАМО – 30 июл. Представители Общероссийского объединения пассажиров обратились в Росавиацию и попросили запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в закрытые страны, сообщает Nation News.

Об этом сообщается в письме председателя организации Ильи Зотова. Он обратился к первому замминистру транспорта России Александра Нерадько.

«Россияне, возможно, пока не смогут приобрести заранее билеты в страны, где еще не открыты границы с Россией из-за пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что международные авиаперелеты с ограничениями возобновятся в России с 1 августа. Рейсы будут летать из аэропортов четырех регионов.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.