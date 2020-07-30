РИАМО - 30 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проводят плановую проверку общеобразовательной школы на 550 мест на улице Чкалова в городском округе Электрогорск, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу монолитных железобетонных конструкций, кладка внутренних перегородок, монтаж наружных инженерных сетей», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Строительством занимаются свыше 80 работников, используя шесть единиц техники. Школу планируют достроить в четвертом квартале следующего года.

Во время проверки были найдены недочеты, которые подрядная организация ООО «Триумф» начала устранять. Если замечания не будут устранены до конца проверки, в отношении компании составят административный протокол.