РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Жители городского округа Мытищи могут контролировать работы по капитальному ремонту жилых домов в режиме онлайн на сайте Фонда капитального ремонта, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В Подмосковье реализуется самая масштабная программа капитального ремонта в РФ. Строка «взнос на капитальный ремонт» была исключена из платежных документов до июля 2020 года по решению губернатора региона Андрея Воробьева. Было дано поручение МособлЕИРЦ прекратить производить текущие начисления по взносам на капремонт.

«Информирую жителей, что ежедневно 24 часа в сутки на интернет-портале Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области (www.fkr-mosreg.ru) в разделе «Карта» можно контролировать работы по капитальному ремонту жилых домов посредствам камер видеонаблюдения. За процессом производства работ наблюдают не только жители, но и сотрудники строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в случае выявления нарушений при производстве строительно-монтажных работ, не выезжая на место, сотрудники технадзора составляют акт обнаружения недостатков, указывают конкретный срок устранения и контролируют этот процесс.

По словам Азарова, количество онлайн-камер ежегодно увеличивается. На сегодняшний день установлено порядка 100 камер практически в каждом муниципальном образовании Подмосковья.⠀

«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта производится: ремонт фасада, кровли; полностью меняются инженерные системы; ремонтируется подвальное помещение и фундамент; на домах устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов; полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование», - добавил Азаров.

Он подчеркнул, что в июле 2020 года начисления взносов возобновлены без доначисления платы за апрель, май и июнь. В платежных документах за июль также отразится задолженность собственников помещений, образовавшаяся до 1 апреля 2020 года (при наличии).