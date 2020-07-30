РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Глава Подольска Николай Пестов вручил благодарственные письма Главного управления территориальной политики Московской области за многолетний труд и в связи с Днем местного самоуправления старостам деревень и председателю товарищества собственников недвижимости, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Перед началом заседания горсовета в четверг Пестов вручил благодарственные письма пяти старостам сельских поселений муниципалитета Андрею Акулову (деревня Северово), Инне Белкиной (деревня Яковлево), Людмиле Маркеевой (деревня Быковка), Игорю Петикину (деревня Бородино), Нине Печагиной (деревня Лаговское), а также председателю товарищества собственников недвижимости «Ордынцы» Наталье Гориновой.

Активистов отметили за многолетний плодотворный труд, личный вклад в становление и развитие местного самоуправления и в связи с Днем местного самоуправления.