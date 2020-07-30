РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили два новых случая Covid-19, за весь период пандемии в округе зафиксировали 1 740 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

144 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 63 299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 46 365 человек выписали домой из стационаров, 1 105 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 740 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Количество коек для коронавирусных больных сократилось в Москве до 6,5 тысяч. Во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.