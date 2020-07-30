РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров лично проконтролирует ход строительства плоскостной парковки на пересечении улиц 2-й Крестьянской и Трудовой.

«На совещании в администрации рассмотрели вопрос, касающийся устройства открытой плоскостной автостоянки на пересечении улиц 2-й Крестьянской и Трудовой. Мое мнение, что надо обязательно часть территории предусмотреть под благоустройство, например, разбить сквер, установить лавочки. Строительство плоскостной парковки проконтролирую лично», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что окончательное решение будет принято чуть позже, после того, как специально созданная комиссия побывает на месте.