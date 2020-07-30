РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. В Балашихе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с комиссией по делам несовершеннолетних в рамках профилактического мероприятия «Подросток-семья» провели беседы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Данное мероприятие проводится в целях повышения уровня профилактики безнадзорности несовершеннолетних, предупреждения противоправных действий со стороны несовершеннолетних, пресечения фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность.

«В ходе мероприятия полицейские проверили, в каких условиях проживают дети в неблагополучных семьях, и занятость несовершеннолетних. Проинформировали взрослых об ответственности за оставление ребенка без присмотра и ненадлежащее с ним обращение», - говорится в сообщении.