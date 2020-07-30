РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июл. В Котельниках госавтоинспекторы разобрали с дошкольниками, как безопасно выбрать путь из детского сада домой и правильно ориентироваться в дорожно-транспортной среде, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В одном из детских садов города Котельники автоинспекторы провели тематический урок для юных участников дорожного движения. Мероприятие прошло на транспортной площадке дошкольной организации и состояло из теоретического и практического блоков.

«Сотрудники Госавтоинспекции провели для дошкольников викторину, на которой разобрали, как безопасно выбрать путь из детского сада домой и, при этом, правильно ориентироваться в дорожно-транспортной среде. Ребята повторили значение дорожных знаков, ответили на вопросы сотрудников ГИБДД и на практике продемонстрировали полученные знания», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия автоинспекторы вручили юным участникам дорожного движения световозвращающие наклейки и рассказали, для чего они нужны пешеходам.