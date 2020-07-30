РИАМО - 30 июл.Клин стал самым бюджетным городом для отдыха среди главных туристических территорий в Подмосковье, средняя стоимость дня для путешественника здесь составляет 7,2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
«Средний чек туриста, отдыхающего в Подмосковье – здесь также берем в расчет и курорты, – например, в Клину составляет 7,2 тысячи рублей, что является самым минимумом в регионе. То есть в эту сумму входят ночевка, питание, отдых, сувениры, логистика по местности, экскурсии. Это средняя цена отеля, средний чек в ресторане», - сказал представитель комитета по туризму Московской области.
В Клину можно посетить музей-заповедник П. И. Чайковского, музей елочной игрушки «Клинское подворье», антимузей «Станция дачная». Также в этом муниципалитете ежегодно проводится фестиваль Чайковского.
Кроме того, в Подмосковье низкие цены на отдых в Коломне, где туристам придется потратить порядка 8,4 тысячи рублей в сутки. В городе можно посетить множество интересных музеев.
Несколько дороже обойдется отдых в Серпухове, Истре и Сергиевом Посаде.
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4. Этот гигантский абзетцер словно сбежал из немецкого музея Феррополис, где его собратья доживают свой век, радуя поклонников дизельпанка. В каком городском округе Московской области находится экскаватор высотой с пятиэтажный дом?
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5. Piligrim Porto – тематический парк в стиле европейского городка XVIII века с таверной, эшафотом и фрегатом «Испаньола». Находится он на территории усадьбы, связанной с именем одного из русских писателей. Какого именно?
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8. В Новой Зеландии есть деревня Хоббитон, построенная специально для съемок фильма «Властелин колец». Домики хоббитов можно найти и в Подмосковье. Причем здесь получится не только посмотреть на причудливые строения, но и пожить в них. Вам только нужно угадать направление от Москвы, в котором расположен экоотель.
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9. Новоиерусалимский монастырь по задумке основавшего его патриарха Никона должен был стать копией святых мест в Палестине. Протекавшую под его стенами реку даже переименовали в Иордан. Как она называется сейчас?
Похоже, вам больше знакомы пейзажи Италии и Франции, чем интересные места Московской области. Не отчаивайтесь – этим летом у вас есть все шансы освоить окрестности региона, ведь выбраться за границу пока довольно проблематично.
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