РИАМО - 30 июл. Клин стал самым бюджетным городом для отдыха среди главных туристических территорий в Подмосковье, средняя стоимость дня для путешественника здесь составляет 7,2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

«Средний чек туриста, отдыхающего в Подмосковье – здесь также берем в расчет и курорты, – например, в Клину составляет 7,2 тысячи рублей, что является самым минимумом в регионе. То есть в эту сумму входят ночевка, питание, отдых, сувениры, логистика по местности, экскурсии. Это средняя цена отеля, средний чек в ресторане», - сказал представитель комитета по туризму Московской области.

В Клину можно посетить музей-заповедник П. И. Чайковского, музей елочной игрушки «Клинское подворье», антимузей «Станция дачная». Также в этом муниципалитете ежегодно проводится фестиваль Чайковского.

Кроме того, в Подмосковье низкие цены на отдых в Коломне, где туристам придется потратить порядка 8,4 тысячи рублей в сутки. В городе можно посетить множество интересных музеев.

Несколько дороже обойдется отдых в Серпухове, Истре и Сергиевом Посаде.

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