РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. В отделение неотложной медицинской помощи Мытищинской городской клинической больницы поступает около 25 вызовов в сутки, сообщил врач-терапевт отделения Эдуард Сушков.

«Общее количество вызовов - около 25 в сутки. Длится смена 12 часов: с 8:00 до 20:00. Люди обращаются к нам как с обычными острыми респираторными вирусными инфекциями, так и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы выезжаем к разному количеству людей, от нас требуется защита полная, чтобы мы не принесли никакой инфекции людям в дом. Поэтому мы продолжаем работать в СИЗ в данный период», - сказал Сушков.

Он отметил, что исходя из статистических данных по заболеваемости коронавирусом, паниковать не стоит, но все-таки меры предосторожности необходимо соблюдать.