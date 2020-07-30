РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, он получил телесные повреждения различной степени тяжести, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 29 июля в 21:20 в микрорайоне Железнодорожный недалеко от дома №3 по улице Струве.

«Водитель автомашины Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Пригородной в направлении улицы Рождественской, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, выехавшего на проезжую часть дороги с дворовой территории справа налево по ходу движения автомашины. В результате ДТП 15-летний велосипедист получил телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах, а также при передвижении в местах возможного появления детей соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Госавтоинспекторы также призвали родителей прежде, чем разрешить ребенку кататься на велосипеде, самокате, скейтборде, во избежание травматических ситуаций на дороге самостоятельно инструктировать их о ПДД и правилах поведения на улицах.

«Убедитесь, что ребенок способен самостоятельно ездить на данных средствах передвижения! При пересечении проезжей части лица, управляющие велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения, должны ее переходить по пешеходному переходу, а не переезжать», - заключается в материале.