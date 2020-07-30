РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с 90-летним юбилеем ветерана труда, люберчанку Анну Новикову, он вручил ей цветы и подарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Я с огромным удовольствием поздравляю вас с юбилеем от имени президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и от себя лично. Желаю вам и вашей семье здоровья, мира, добра, удачи и процветания!» - сказал Ружицкий.

Анна Григорьевна родилась 30 июля 1930 года в селе Озерки Рязанской области. В Люберцах живет с 1960 года.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 11 лет. Семья Анны Григорьевны к тому времени переехала в Москву и девочка, наравне со взрослыми, копала окопы вокруг столицы.

Новикова - ветеран труда, участник трудового фронта, награждена медалью «За трудовые заслуги» в годы ВОВ.