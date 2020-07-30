РИАМО – 30 июл. Самые проблемные российские регионы получат по 5 миллиардов рублей до 2024 года, эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие субъектов РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.
По его словам, Москва продолжает оказывать помощь субъектам федерации, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная.
Мишустин добавил, что в июне регионам было направлено более 26 миллиардов рублей, в целом до 2024 года они получат по 5 миллиардов рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей.
Ранее Минтруду РФ выделили 18,4 миллиарда рублей на выплаты нуждающимся семьям.
В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет.
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