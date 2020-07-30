РИАМО – 30 июл. Самые проблемные российские регионы получат по 5 миллиардов рублей до 2024 года, эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие субъектов РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Это десять регионов, для которых были разработаны индивидуальные программы», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания кабинета министров в четверг.

По его словам, Москва продолжает оказывать помощь субъектам федерации, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная.

Мишустин добавил, что в июне регионам было направлено более 26 миллиардов рублей, в целом до 2024 года они получат по 5 миллиардов рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей.

Ранее Минтруду РФ выделили 18,4 миллиарда рублей на выплаты нуждающимся семьям.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет.