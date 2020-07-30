РИАМО – 30 июл. Адвокат потерпевшей стороны заявил, что приговор актеру Михаилу Ефремову могут вынести уже в августе, сообщает Газета.ru.

«Приговор устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову можно ждать уже в августе», - говорится в сообщении.

Сейчас артист находится под домашним арестом.

Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Артист за рулем внедорожника Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию, выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, в котором находился курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, из-за которых позже скончался в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.