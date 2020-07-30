РИАМО - 30 июл. В больницы Московской области закупили 59 современных дефибрилляторов, они применяются при проведении сердечно-легочной реанимации и фактически спасают жизнь пациенту с остановкой сердца, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В этом году мы уже поставили в наши медорганизации 59 дефибрилляторов на общую сумму более 10 миллионов рублей», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Аппараты поступили в Подольскую городскую клиническую больницу, Клинический центр восстановительной медицины в Звенигороде, Московский областной госпиталь для ветеранов войн, Солнечногорскую районную больницу и в другие медучреждения.

Новую медицинскую технику уже начали использовать.