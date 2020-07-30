РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. В городском округе Мытищи опорные пункты неотложной медицинской помощи расположены на базе городских поликлиник, сообщил заведующий отделением неотложной медицинской помощи МГКБ Константин Таранов.

Отделение неотложной медицинской помощи МГКБ было организовано с 1 июля с целью улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа.

«На данный момент мы организовываем бригады неотложной медицинской помощи, они оказывают помощь по всему городскому округу. Бригады неотложной медицинской помощи расположены по опорным пунктам Мытищ. Опорные пункты расположены на базе городских поликлиник №№1, 2, 3, 5. Там находятся бригады, которые обслуживают взрослое население. Бригады, которые обслуживают детское население расположены на базе детских поликлиник №№2 и 4», - сказал Таранов.

Он отметил, что время прибытия бригады неотложной помощи составляет до 2 часов. Дифференцировка вызовов происходит на уровне диспетчерского центра, если случай будет неотложным, то бригады неотложной медпомощи обслужат этот вызов, а если состояние жизнеугрожающее, то приедет скорая медицинская помощь.