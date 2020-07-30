РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Сотрудники ДПС совместно с судебными приставами планируют в августе начать совместные рейды по выявлению крупных должников по штрафам ГИБДД, во время которых неплательщикам предложат оплатить задолженность или арестуют их автомобили, сообщил «РИАМО в Подольске» ВРИО начальника ОГИБДД УМВД России по горокругу Подольск подполковник полиции Роман Никулин.

В здании ОГИБДД УМВД России по Подольску в четверг прошло совместное заседание сотрудников дорожной полиции и подольского отдела Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. На нем обсудили меры, которые будут применять к физическим и юридическим лицам, у которых скопились крупные долги по штрафам ГИБДД.

«В ближайшее время мы обменяемся информацией с судебными приставами по должникам среди юридических и физических лиц, которые накопили крупные задолженности по штрафам ГИБДД. В августе судебные приставы вместе с сотрудниками ДПС во время совместных рейдов выйдут на дороги для выявления должников. Выявленным должникам предложат оперативно оплатить штрафы с помощью переносных мобильных терминалов или банковских переводов, а также у них могут забрать автомобили до выплаты долга или в счет его погашения», - сказал Никулин.

По его словам, в Подольске с начала 2020 года около 20 юрлиц накопили штрафы в размере от 15 до 250 тысяч рублей. Их можно привлечь к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Также есть физические лица, у которых сумма штрафов варьируется от 20 до 100 тысяч рублей. Причем у одного собственника может быть до 100 машин, и на каждой есть штрафы.

Никулин отметил, что на штрафе ГИБДД можно сэкономить, если оплатить его не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении. Тогда можно обойтись всего в 50% от всей суммы выписанного административного штрафа.