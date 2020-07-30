РИАМО - 30 июл. Бывшее здание роддома в Можайском районе столицы планируют реконструировать в центр для пребывания пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, одобрила подготовку концессионного соглашения по созданию и дальнейшей эксплуатации дома-интерната на улице Багрицкого, дом 55.

«По этому адресу расположено бывшее здание родильного дома, которое находится в собственности города. Площадь здания составляет около 3,3 тысячи квадратных метров, в нем четыре этажа, а также один подземный», — говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, власти столицы предлагают частному инвестору реконструировать здание для создания геронтологического центра.

«В новом центре должно быть не менее 100 мест. Жители центра должны быть обеспечены высоким уровнем комфорта — на одно койко-место необходимо предоставить как минимум 35 «квадратов» площади, должны быть созданы помещения для эрготерапии, зал кинезотерапии (ЛФК)», — добавила она.

Проект предполагает частное финансирование без выделения бюджетных средств. Инвестора определят в рамках открытого конкурса.