РИАМО - 30 июл. Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что риск заражения Covid-19 все еще есть, носить маску и соблюдать социальную дистанцию просто необходимо, передает РИА Новости.

«Это важно из-за того, что эпидемия полностью не закончилась, она идет на спад. Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей», – сказал Петриков, объясняя, почему важно продолжать носить маски.

Ношение маски и соблюдение социальной дистанции поможет жителям Москвы уменьшить риск заражения Covid-19. Особенно важно носить маску, если вы чувствуете недомогание, если першит горло, или наблюдается заложенность носа.

Петриков напомнил главный принцип защиты масок от заражения. Защитное средство помогает отфильтровать воздух и защитить окружающих от риска заражения вирусом.

«Надо сохранять режим и ношения масок, и социальной дистанции, в этом нет ничего сложного», – подчеркнул Петриков.

Он добавил, что продолжительность рекомендаций по ношению масок сохранится до того момента, пока эпидемиологи не констатируют, что пандемия завершена или близится к концу.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Количество коек для коронавирусных больных сократилось в Москве до 6,5 тысяч. Во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.