РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Сотрудники полиции Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного велосипеда, который он якобы собирался его купить, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть певого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летней местной жительницы о том, что неизвестный возле дома на улице Давыдова попросил у нее проверить велосипед, который якобы собирался купить, и скрылся. Общая сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали ранее неоднократно судимого 19-летнего местного жителя, похищенное имущество у него изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.