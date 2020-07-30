РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Сотрудники полиции Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из отдела детского магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летней жительницы новой Москвы о том, что неизвестный похитил ее мобильный телефон, оставленный в отделе детского магазина на улице Ленинградской. Общая сумма материального ущерба составила более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего местного жителя, у которого изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.