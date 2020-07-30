РИАМО - 30 июл. Вечером в четверг столичные дороги будут загружены на шесть-семь баллов, хотя крупные перекрытия не запланированы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Шереметьевском путепроводе; в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК; на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД; на проспекте Мира; на Большом Каменном мосту и на 8-м километре МКАД при движении в обе стороны.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект от Химок, а также Рязанский проспект.

Погода вечером в четверг ожидается облачная. В некоторых районах возможен небольшой дождь.