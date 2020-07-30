РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили девять случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 562 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 144 случая коронавируса.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили девять случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 1 562 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 63 299 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 105 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 46 365 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Количество коек для коронавирусных больных сократилось в Москве до 6,5 тысяч. Во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.