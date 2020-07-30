РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. В городском округе Мытищи за сутки выявили пять новых случаев коронавирусной инфекции, всего в горокруге 2 089 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 144 новых случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 105 человек. Выздоровели и выписались 46 365 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 089 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

29 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 084.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона советуют носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Количество коек для коронавирусных больных сократилось в Москве до 6,5 тысяч. Во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.