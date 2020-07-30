РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска получил патент на устройство, которое увеличит бронебойное действие снарядов в артиллерии и может быть использовано для боеприпасов стрелкового оружия, сообщается на сайте предприятия.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») получил патент на изобретение ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда. Изобретение явилось одним из результатов многолетних совместных исследований АО «ЦНИИТОЧМАШ» с Тульским государственным университетом по вопросам повышения эффективности артиллерийского вооружения.

«Разработка относится к области артиллерийской техники – для снарядов танковых и противотанковых пушек, а также для других артиллерийских боеприпасов. При этом изобретение может быть использовано и для боеприпасов стрелкового оружия», – сказал один из авторов изобретения, начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИТОЧМАШ Алексей Щекин.

Он добавил, что предлагаемая конструкция нового ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда позволяет добиться увеличения бронепробивного действия снаряда с обеспечением его устойчивости на траектории полета.

По его словам, новая конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда и одновременно обеспечить его устойчивость к деформации (изгибной жесткости). Таким образом, бронепробивное действие снаряда увеличится. По расчетам конструкторов, новое ведущее устройство не увеличит стоимость боеприпасов.