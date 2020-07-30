РИАМО - 30 июл. Музей-заповедник «Усадьба Мураново» отметит 100-летний юбилей 1 августа, собрание музея насчитывает 32 тысячи экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Целый век музей знакомит посетителей с историей небольшой усадьбы, обитатели которой – четыре дворянские семьи, связанные между собой родственными узами: Энгельгардты, Боратынские, Путяты и Тютчевы - оставили яркий след в российской культуре», — отмечается в материале.

170 лет назад поэт Евгений Боратынский построил главный усадебный дом. Домовая церковь Спаса Нерукотворного, флигель, тенистый парк переносит посетителей в XIX век. Боратынский воспел мурановские холмы в сборнике «Сумерки».

Собрание музея насчитывает 32 тысячи экспонатов, из них большая часть – мемориальные. Внук и правнук Тютчева сохранили родовое наследие Тютчевых, Боратынских и поэта, публициста Ивана Аксакова. Сохраненное в Муранове стало неотъемлемым достоянием русской национальной культуры.

«Ныне это один из очень немногих музеев, не пострадавших в годы лихолетий. Он сохранил свои богатейшие коллекции», — добавляется в материале.

С 1954 года ежегодно в усадьбе проводятся «Мурановские чтения», которые стали общероссийской научной конференцией. С 2015 года музей издает сборник материалов чтений.

В Муранове организуют большое количество выставок. Популярностью среди жителей и гостей Подмосковья пользуются массовые мероприятия: «Масленица в Муранове», фестиваль искусств «Майские встречи», фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове», «День варенья» и «Аксаковская уха».

В своих экспозициях музей также использует новейшие технологии. За год усадьбу посещают более 100 тысяч человек. Усадьба находится в Пушкинском городском округе.

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