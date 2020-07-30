РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 июл. Управляющая организация АО «ЛГЖТ» из городского округа Люберцы исполнила требование Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в многоквартирном жилом доме №28 по улице Кирова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее с жалобой на мокрое пятно на стене в подъезде №1 в областное надзорное ведомство пожаловалась жительница вышеуказанного дома. Инспекторы срочно связались с управляющей компанией и потребовали разобраться в ситуации.

«Сотрудники АО «ЛГЖТ» выяснили, что суть проблемы заключается в неисправности участка стока канализации. Разобрав кирпичную кладку стены в подъезде, они приступили к замене неисправного участка трубопровода, после чего стена была вновь восстановлена, заштукатурена и покрашена», – говорится в сообщении.

В качестве подтверждения устранения нарушения инспекторам предоставили фотоматериалы и акт о проведении ремонтных работ, при составлении которого жительница подтвердила свою удовлетворенность скоростью проведения и качеством работ.

«Своевременно не устраненная течь канализационной системы, может вызвать распространение запаха за пределы подъезда – непосредственно в квартиры жителей! И тут возникает вопрос к коммунальщикам: а как бы вы отреагировали, если бы в ваших домах и квартирах стоял резкий запах канализации, а управляющая компания отказывалась бы его устранять? Сотрудникам УК стоит помнить о том, что они должны обеспечивать жителям вверенных им домов такой уровень проживания, которого хотели бы для себя – именно это является основным критерием качества их работы», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.