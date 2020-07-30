РИАМО - 30 июл. Во время шоу на YouTube «Алена, блин» певица Валерия поведала о конфликте своего мужа и продюсера Иосифа Пригожина с российским рок-музыкантом Сергеем Шнуровым, сообщает Газета.ru.

Ведущая шоу напомнила певице о том, что ее муж послал лидеру группы «Ленинград» смс-сообщение с нецензурной лексикой, а также угрожал личной встречей.

«Эта смс-ка — мальчуковая, она предназначалась конкретному человеку. Я думаю, что по-другому с ним нельзя», — сказала Валерия.

Она уточнила, что Шнуров не отвечал на звонки Пригожина.

По словам певицы, публиковать в соцсетях сообщения от Пригожина было некрасивым поступком со стороны Шнурова.

Сергей Шнуров посмеялся над Валерией и Иосифом Пригожиным в критическом стихотворении в ответ на слова продюсера о том, что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует».