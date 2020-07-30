РИАМО - 30 июл. Порядка 6,5 тысяч больничных коек в Москве все еще готовы принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Большинство поликлиник и центров, которые работали с коронавирусом, переведены в обычный режим работы. Что касается стационарных больниц, то у нас остается 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Напомню, что в пике у нас было 23 тысячи коек», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин отметил, что Москва достигла минимальных показателей по суточному приросту случаев заражения Covid-19.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве выявили 240 664 случая заболевания.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Количество коек для коронавирусных больных сократилось в Москве до 6,5 тысяч. Во время пика пандемии таких коек насчитывалось 23 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.