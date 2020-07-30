РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июл. В Домодедове инспекторы Главгосстройнадзора Московской области начали проверку окончания строительства детского сада на 190 мест, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторы Главного управления начали проверку по извещению об окончании строительства детского сада на 190 мест в Домодедове», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Проверку завершат 18 августа 2020 года.

На первом этаже детсада расположены служебно-бытовые помещения, пищеблок, медицинский кабинет, две групповые ячейки для детей раннего возраста. На втором этаже - административные помещения, зал для музыкальных занятий, универсальная кружковая, три групповые ячейки. На третьем - служебно-бытовые, технические помещения, кабинеты специалистов, помещения для учебных занятий и универсальной кружковой, зал для физкультуры, три групповые ячейки.

Также на территории установлены оборудованные игровые площадки с теневыми навесами и физкультурные площадки. Общая площадь детского сада составляет 4236 квадратных метров.

Строительство ведется в рамках муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы».