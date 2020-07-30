РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В городском округе Подольск за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 846 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«В Подольске за сутки выявили пять новых случаев коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 846 заболевших», - говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области выявлено 63 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 105 человек. Выздоровели и выписались 46 365 пациентов.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.