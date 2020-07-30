РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора осуществил плановую проверку многоэтажного жилого дома, 37 корпуса ЖК «Ярославский» в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

На данный момент на объекте ведутся работы по внутренним инженерным сетям и системам, внутренней отделке, монтаж лифтов. Работники приступили к благоустройству территории. В строительстве задействовано 97 человек.

«В результате проверки выявлены нарушения в части содержания стройплощадки, которые были устранены в ходе проведения проверки», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Степень готовности объекта составляет 75%. Застройщик - ООО «Загородная усадьба» (входит в ГК «ПИК»). Следить за ходом работ и получать актуальную информацию об этапах строительства на объектах можно в приложении «Подмосковные стройки».