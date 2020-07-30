РИАМО – 30 июл. Сборная России по футболу может сыграть ближайший официальный матч на стадионе «Лужники» со зрителями на трибунах, сообщает kp.ru.

Как рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, вопрос присутствия зрителей на трибунах в «Лужниках» должен решиться «со дня на день». Принятие решения будет зависеть «от позиции УЕФА».

«Лигу чемпионов и Лигу Европы будут доигрывать без зрителей. Но в тоже время в Московском регионе Роскомнадзор разрешил заполнять трибуны на 50% и мы отправили в УЕФА соответствующий запрос. На основании их реакции РФС будет принимать решение. Но мы-то понимаем, что 50% «Лужников» – это уже почти 40 тысяч болельщиков, которые могут поддержать сборную. Определенность наступит в самое ближайшее время», – сказал Черчесов.

Ближайшая игра сборной России пройдет 3 сентября в рамках Лиги Наций. Соперником нашей команды будет сборная Сербии.

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30 ИЮЛЯ

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