РИАМО - 30 июл. Реконструкцию гидротехнических сооружений мелиоративной системы Яхромской поймы в Подмосковье могут завершить в следующем году, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Разин добавил, что объем господдержки мелиоративных работ в Подмосковье превысил 700 миллионов рублей.
Осушительно-оросительная система Яхромской поймы расположена на площади 10 тысяч гектаров в Дмитровском округе. Мелиоративная система низины представляет собой комплекс устройств, поддерживающих необходимое водное и питательное состояние почвы с целью поддержания экологического баланса и достаточного уровня плодородия. Обновление объектов системы поможет в предотвращении выбытия из сельскохозяйственного оборота 800 гектаров земель.
Обновление мелиоративной системы Яхромской поймы проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».
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