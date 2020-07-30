РИАМО - 30 июл. Реконструкцию гидротехнических сооружений мелиоративной системы Яхромской поймы в Подмосковье могут завершить в следующем году, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«У нас работа не останавливается ни на секунду, мы каждый год двигаемся дальше. <...> Мы договорились, что все работы (по Яхромской пойме - ред.) будут передвинуты на следующий год и темп мы не потеряем, весь комплекс последующих работ, необходимых для завершения работ, будет выполнен в полном объеме», - сказал Разин во время рабочей встречи по вопросам мелиорации земель.

Разин добавил, что объем господдержки мелиоративных работ в Подмосковье превысил 700 миллионов рублей.

Осушительно-оросительная система Яхромской поймы расположена на площади 10 тысяч гектаров в Дмитровском округе. Мелиоративная система низины представляет собой комплекс устройств, поддерживающих необходимое водное и питательное состояние почвы с целью поддержания экологического баланса и достаточного уровня плодородия. Обновление объектов системы поможет в предотвращении выбытия из сельскохозяйственного оборота 800 гектаров земель.

Обновление мелиоративной системы Яхромской поймы проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».