РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Школу на 550 мест планируют начать строить в течение ближайшей недели в микрорайоне Новый городок подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Строительство школы на 550 мест начнется в Нахабине в течение недели. Школу планируется возвести к 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа», государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Вместе с руководителями профильных подразделений, представителями строительной организации и жителями площадку под строительство на улице Молодежной осмотрела глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Для нас строительство соцобъектов является ключевым. Принципиально важно, что есть запланированные для постройки бюджетные объекты. Школа на Молодежной должна появиться через год. В это трудно верится, когда ходишь по будущей стройплощадке. Но, тем не менее, мы видим, что на наших глазах на территории округа появляются новые объекты для детей и взрослых», - сказала Хаймурзина.

Она подчеркнула, что строятся здания нового поколения - просторные, светлые, комфортные и оснащенные всей необходимой техникой.

«С жителями близлежащих домов обсудили, куда лучше перенести парковку и контейнерную площадку. Строители планируют приступить к активным работам в течение недели, глава округа дала поручение дорожному блоку и ЖКХ обеспечить жителям альтернативный вариант, куда ставить машины и выносить мусор», - добавляется в материале.

Также по поручению Хаймурзиной будет рассмотрена возможность включения дворов по улице Инженерной в программу комплексного благоустройства дворовых территорий на следующие годы.