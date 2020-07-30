РИАМО - 30 июл. Столица вышла на минимальный уровень суточного прироста зараженных коронавирусной инфекцией, последующее снижение вряд ли будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация в Москве достаточно стабильная. Мы говорили о том, что за месяц показатели выявляемости снизились более чем на 7%, на самом деле надо смотреть пиковые заболевания с тем, что сейчас происходит. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в 10 раз», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что столица вышла на минимальный уровень прироста случаев Covid-19, ниже этого показателя опускаться уже не будет.

В столице за последние сутки выявили 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировали 240 664 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.