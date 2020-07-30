В предстоящие выходные в столице после карантина открываются театры и кинотеатры, на большие экраны выйдут три новых фильма. Поклонники классической и современной музыки смогут сходить на концерты в Кафедральном соборе святых Петра и Павла, в «Аптекарском огороде», в музее-усадьбе Чайковского в Подмосковье и на крыше одного из павильонов ВДНХ. Также в предстоящий уикенд откроются фестивали «Добрые люди» в парке «Музеон» и «Цифровой театр», которые пока пройдут в режиме онлайн. – который пока пройдет в режиме онлайн.

Концерты фонда «Бельканто»

Где: Москва, Старосадский пер., д. 7/10

Когда: 1 августа в 15:00, 18:00 и 21:00

Стоимость: от 2500 рублей

Благотворительный фонд содействия развитию музыкальной культуры «Бельканто» открывает летний сезон. В субботу, 1 августа, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла на Китай-городе состоится сразу несколько концертов классической музыки. Зрителей ждут выступления ансамбля грузинского многоголосия Acapella Saqartvelo, органистки Анны Сусловой, солистки Московской государственной академической филармонии Анастасии Сидельниковой, оркестра Antonio-orchestra и органного дуэта «Бельканто».

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Онлайн-фестиваль «Цифровой театр»

Где: YouTube-канал фестиваля и сайт журнала «Театрал»

Когда: с 1 по 7 августа

Стоимость: бесплатно

Онлайн-фестиваль «Цифровой театр» пройдет с 1 по 7 августа. В это время на YouTube-канале мероприятия для просмотра будут доступны уникальные постановки, среди которых электроспектакль «Двери открываются вовнутрь», zoom-пьеса «Выбрать троих», Instagram-мюзикл «Мой длинноногий деда», анимационная online-опера «Подключись» и другие проекты.

Также спектакли будут транслироваться и на сайте журнала «Театрал». Обладателя приза зрительских симпатий определят путем онлайн-голосования, которое пройдет в социальных сетях «Театрала». Итоги объявят 10 августа.

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Фестиваль «Добрые люди» в «Музеоне»

Где: Москва, парк «Музеон»

Когда: с 29 августа по 6 сентября

Стоимость: бесплатно

Фестиваль благотворительности и волонтерства «Добрые люди» пройдет с 29 августа по 6 сентября в парке искусств «Музеон» при поддержке Общественной палаты России. В рамках мероприятия проведут более 130 мастер-классов и интерактивов, 40 благотворительных фондов расскажут про помощь нуждающимся, выступят известные артисты. Также на территории парка откроют пункты тестирования здоровья и станции донорства крови. С подробной программой можно ознакомиться на сайте ОП и на сайте фестиваля.

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Фестиваль искусств П. И. Чайковского

пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Где: Клин, ул. Чайковского, д. 48

Когда: с 31 июля по 9 августа

Стоимость: от 500 рублей

VI Международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского откроется 31 июля и продлится до 9 августа. На территории музея-заповедника композитора в Клину установили порядка 600 посадочных мест – все концерты пройдут в формате open air. В программе как премьеры, так и любимая классика. Фестиваль откроется 31 июля музыкально-драматическим действием «Ч+Ч», посвященным юбилеям Чайковского и Чехова. 1 августа зрителей ждет балетный вечер с народным артистом Николаем Цискаридзе, а 2 августа – спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» с Евгением Мироновым и Елизаветой Боярской в главных ролях.

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Проект «Музыка на крыше» на ВДНХ

сайт ВДНХ

Где: Москва, павильон «Рабочий и колхозница»

Когда: 2 августа

Стоимость: уточнять в кассах павильона

Проект «Музыка на крыше» откроется на ВДНХ 2 августа и продлится до 13 сентября. Концерты будут проходить два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Так, 2 августа в 20:00 для всех желающих на крыше павильона «Рабочий и колхозница» выступит группа Sirotkin, играющая в стиле инди-рок. Если начнется дождь, мероприятие перенесут в зал. О билетах стоит позаботиться заранее: для безопасности зрителей в этом сезоне их количество сократят на 50 % в целях соблюдения социальной дистанции. Приобрести билеты можно в кассе павильона «Рабочий и колхозница». Расписание концертов будут публиковать на официальном сайте проекта.

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Концерты в «Аптекарском огороде»

Где: Москва, проспект Мира, д. 26, стр. 1

Когда: 1 и 2 августа

Стоимость: уточнять в кассах или на сайте «Аптекарского огорода»

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 1 августа возобновляется проведение концертов. В субботу, 1 августа, в оранжерее выступит композитор Илья Бешевли с камерным оркестром HighTime. А в воскресенье слушателей ждет погружение в волшебные миры знаменитого японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» — музыку из этих и других всемирно известных мультфильмов исполнит студия камерной музыки Simple music ensemble. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Аптекарского огорода».

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Выставка «Москва. Великая пустота» в Музее Москвы

Где: Москва, Зубовский бульвар, д. 2

Когда: 17 июля – 23 августа

Стоимость: от 200 рублей

До 23 августа в Белом зале Музея Москвы проходит уникальная фотовыставка «Москва. Великая пустота». Экспозиция состоит из работ лауреата Пулитцеровской премии, фотографа Сергея Пономарева, на которых запечатлены безлюдные улицы Москвы в период обязательного режима самоизоляции. Музей работает ежедневно с 11:00 до 21:00, понедельник – выходной. Вход на выставки осуществляется по сеансам. Купить билеты можно на сайте музея.

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Открытие кинотеатров

Где: кинотеатры Москвы

Когда: с 1 августа

Стоимость: уточнять в кассах

В субботу, 1 августа, свои двери для посетителей открывают столичные кинотеатры. Несмотря на длительный простой киностудий, зрителей все же ждет несколько новинок: фильм «Зеркала: Инкарнация» – хоррор про зазеркалье и адского демона; «Махинаторы» – трагикомедия про шотландского музыкального продюсера; и «Призраки» – кинокартина про сиделку, которая сталкивается с призраком в доме своего подопечного. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте «Афиши».

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Спектакль «Муж напрокат»

сайт "Яндекс. Афиша"

Где: Москва, ул. Павловская, д. 6

Когда: 1 августа в 19:30

Стоимость: от 1000 рублей

В субботу, 1 августа, на сцене «Театриума на Серпуховке» покажут комедийный спектакль «Муж напрокат». Странная история, в которой муж перепутал тещу со стриптизершей, а та, в свою очередь, приняла чужого жениха за зятя, заставит улыбнуться даже самого скептичного зрителя. В главных ролях: Ирина Селиверстова, Сергей Ефремов, Александр Якин, Константин Иванов и другие. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».