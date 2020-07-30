РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Молодежь городского округа Мытищи приняла участие квесте «Курская битва», проходившем в центральном парке культуры и отдыха города, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи состоялся молодежный квест «Курская битва».

«Это мероприятие должно было состояться месяц назад - 27 июня - мы должны были его провести, но, к сожалению, из-за сложившейся ситуации не смогли. Сейчас молодые ребята проходят квест, и я думаю, что это хорошее мероприятие», - сказал председатель комиссии по молодежной политике совета депутатов муниципалитета Альберт Чибухчян.

Он добавил, что жители долго сидели по домам, не могли никуда выходить, боялись всего, а сейчас все могут опять объединиться и пройти этот квест.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения специалистов по работе с молодежью и юнармейцев.

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