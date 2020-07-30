РИАМО - 30 июл. В Подмосковье могут запустить в тестовом режиме специальную программу по восстановлению брошенных земель, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Возможно, на территории Подмосковья появится отдельная пилотная программа, которая позволит более интенсивно вовлекать брошенные земли, тяжелые земли, с точки зрения водного баланса», - сказал Разин во время рабочей встречи по вопросам мелиорации земель.

Он добавил, что в дальнейшем также будут предприниматься активные действия для развития агрокомплекса Московской области.

Ранее глава Минсельхозпрода рассказал, что более 800 гектаров почвы региона обрабатывается в рамках программы гидромелиорации каждый год.