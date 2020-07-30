РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Жители Балашихи могут передать вещи и канцелярские принадлежности детям из малообеспеченных семей в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу», она продлится до 24 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Желающие помочь детям из малообеспеченных семей могут приобрести для них школьный портфель с необходимым содержимым, повседневную, спортивную форму, обувь.

«Примерный список нужных товаров: тетради, ручки, карандаши, фломастеры, кисточки, альбомы для рисования, краски, клей, цветная бумага, пеналы, стаканы-непроливайки, ножницы, ластики, портфели, одежда и обувь (принимается только новая при наличии бирки). Вещи и канцелярские принадлежности жители городского округа смогут передать до 24 августа», - говорится в сообщении.

Для этого необходимо обратиться в Балашихе по адресу: улица Живописная, дом №3, телефон: 8 495 521-19-87; в микрорайоне Железнодорожный – на улицу Юбилейная, дом №1А, телефон: 8 498 520-26-25.