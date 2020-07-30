РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. Плановые отключения электроэнергии пройдут на ряде объектов в Щелкове с 3 по 7 августа, что связано с техническими работами, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

3 августа отключения электроэнергии с 9:00 до 17:00 планируются в многоквартирных домах по улицам Парковая 23, 25/7, 27а, 29, 33, Центральная 37, 39/7, Пушкина 9, 13, 15, 17, в стоматологии, МУЗ «Щелковская стоматологическая поликлиника», в детских садах «Солнышко» и «Малинка», а также в «Щелковской детской музыкальной школе».

4 августа с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по улицам Пионерская, 38/1, 15/8, 16, 17, 21, 24, 23, 25, 27, 28 29, 30, 31/7, 32; Центральная, 31, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74; Первомайская, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41; на 1-ом Первомайском проезде, 14, 2-ом Первомайском проезде, 3, в детском саду №19 «Родничек», СКЗ «Мособлгаз», ЗАО «Русские башни» (вышка сотовой связи на улице Пионерская), «Колледже инновационных технологий и «Колледже экономики и права».

5 августа и 6 августа с 9:00 до 17:00 электричество отключат в многоквартирных домах на проспекте 60 лет Октября, 4, 6, 10, улице Неделина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б, в детском саду №32 «Росинка», ВНС на улице Неделина, «Щелковском водоканале», в общежитии Неделина, 7А, 7Б, в библиотеке на проспект 60 лет Октября, 10, в аптеке на проспекте 60 лет Октября, 10, в клинике «ТрэндМедика+» на проспекте 60 лет Октября, 10.

7 августа с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в ООО «Семена НК».