РИАМО - 30 июл. Мастер-классы по футболу и хоккею планируют организовать для детей на VI Международном фестивале «Jazzовые сезоны» в музее-заповеднике Горки Ленинские, сообщил в четверг музыкант Игорь Бутман.

Фестиваль будет проходить 22 и 23 августа в Подмосковье.

«Сделаем спортивные мероприятия. Хочу договориться со школой Фетисова, чтобы молодые ребята учили детей бросать шайбу в ворота. Будут футбольные кластеры, бадминтон», - сказал Бутман.

Он отметил, что планируются площадки для рисования, а также фудкорты и сувениры.

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